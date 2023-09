„Liebe kennt keine Liga“: Warum Deoz den Titeltrack zur neuen Hertha-Doku rappt

Wie geht es bei Hertha BSC hinter der Fassade zu? Wer sagt was in der Kabine? Wie tickt ein Kicker wie Fabian Reese, der Hertha am Sonntag mit seinem verwandelten Strafstoß beim 3:2 in Kiel drei Punkte sicherte? Und wie war das im Sommer im Trainingslager in Österreich, als plötzlich morgens kurz vor neun Uhr vier Polizisten an der Rezeption des Teamhotels auftauchten, weil sie einen Spieler abholen wollten, der Marius heißt? „Ja, scheiße denkste' dir“, erinnert sich Sportdirektor Benjamin Weber in der ersten Folge der klubeigenen Hertha-Dokumentation, die vorige Woche veröffentlicht wurde.

Den Titeltrack zu Herthas-Saison-Doku, die in elf Teilen erscheinen soll, hat der Berliner Rapper Deoz geliefert. Der 36-Jährige gehört mit dem Dortmunder Rapper M.I.K.I. zu den Mitbegründern des Fußball-Raps. 2009 kam sein erster Hertha-Song heraus. Seine aktuelle Single heißt: „Für immer H.B.S.C.“

Die Doku zeigt Einblicke in die Kabine von Hertha BSC

Deoz, mit bürgerlichem Namen Yannik Amadeus Fritzsche, erläutert, Herthas schlechte Leistungen und der daraus resultierende Abstieg hätten dazu geführt, am letzten Spieltag zu sagen: „Eigentlich wollte ich keinen Hertha-Song mehr machen. Aber ich versuche es noch mal, mit allem, was ich habe. Die Leute hören immer noch meine alten Songs. Die Leute haben Bock auf einen neuen Song. Wenn nicht jetzt, wann dann? So kann ich vielleicht mit meiner Rolle, meiner Reichweite Fans bei der Stange halten.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Hertha-Doku, die komplett durch das Medienteam um Hertha TV entstanden ist, zeigt Einblicke, etwa in die Kabine, den Intimbereich jedes Profiklubs, die externen Medien bislang verwehrt geblieben sind. Seit Kay Bernstein im Sommer 2022 Hertha-Präsident wurde, gehört es zu seinem Programm, ja seinen Anliegen, die Nähe zu den Fans zurückzugewinnen. Die Dokumentation soll laut Herthas Mediendirektorin Vera Krings ein erster Schritt sein, „die eng mit dem Berliner Weg verknüpfte Nahbarkeit und Nachhaltigkeit unseres Vereins“ zu verwirklichen.

Rapper Deoz glaubt, man könne als Zweitligist im hinteren Tabellenbereich mit dieser Doku wohl keine neuen Fans gewinnen. „Was man aber mit dieser Doku sehr wohl bewirken kann, ist das Vertrauen der Fans nach diesen desaströsen Jahren, wo so viel zerstört wurde, diese ganzen Big-City-Club-Marketing-Kampagnen, dieses Entfernen von den Fans und den Repressionen, wiederherzustellen. Indem du ganz bodenständig bleibst. Indem du anerkennst, dass du in der Zweiten Liga spielst, und dass es in den nächsten Jahren sicherlich ziemlich schwer werden wird für den Verein, wenn sich grundlegend nichts ändert.“

Eine Textpassage von „Für immer H.B.S.C.“ lautet: „Egal, was sie alle reden, wir tragen die Fahne mit Stolz auf der Brust. Bedingungslose Liebe, egal, was kommt, egal, was war. Ich heb die Faust in den Himmel, weil du auch weißt: Liebe kennt keine Liga, meine Mannschaft: blau-weiß.“

Deoz, der sich nach den ersten Hertha-Raps in den Folgejahren mit M.I.K.I eher Protestsongs widmete, die sich gegen den DFB, dessen strikte Regeln, gegen RB Leipzig richteten oder Pyrotechnik befürworteten, sagt, er habe festgestellt, dass er über die Jahre einer der wenigen Rapper war, der immer wieder Hertha-spezifische Musik machte. „Es gab natürlich auch aus anderen Musikrichtungen Leute, die für Hertha Lieder gemacht haben. Aber es gab jedoch nie jemanden, der so viele verschiedene Hertha-Rap-Songs gemacht hat. In der Zeit gab es immer mal wieder Leute, die auf den Zug aufgesprungen sind, wenn es gut lief, die Atzen sind hierfür das beste Beispiel.“

Dass es immer Menschen gibt, die einen Klub genau dann unterstützen, wenn er auf einer Erfolgswelle schwimmt, der Hype sowieso groß ist, kann man derzeit ganz gut am 1. FC Union Berlin beobachten. Aber auf einen fahrenden Zug aufzuspringen, sei noch nie seine Intention gewesen, sagt Deoz. „Sie war eher nach dem Abstieg: Leute, alle dabei bleiben! Egal, was passiert.“

Er blieb ja auch nach seinem Stadionverbot dabei. Deoz war 2019 beim Auswärtsspiel im Dortmunder Stadion, als Polizisten in den Block gestürmt kamen, weil Pyrotechnik gezündet wurde. Die Situation eskalierte kalkuliert. „Es ging darum, dass sie versucht haben, den Fans ein großes Banner zu entreißen. Wer sich verständlicherweise dagegenstellte, wurde mit einem Stadionverbot belegt“, meint Deoz. Nach dem Ablauf des Verbots war er sofort zurück im Olympiastadion.

„Liebe kennt keine Liga.“ Die Zeile sprach vielen Fans rund um den Abstieg aus dem Herzen. Herthas Mitgliederzahl stieg nach dem Abstieg in Liga zwei, der Dauerkarten-Absatz liegt derzeit höher als im Vorjahr in der Ersten Liga. Deoz, der im normalen Leben in der Baubranche tätig ist, hält die Wahl von Präsident Bernstein für den Schlüssel zur positiven Wende. „Es ist ja überall so. Du hast einen Anzugträger, der Management studiert hat und irgendwo eine Leitung übernimmt. Wie sollst du als normaler Fan, als normaler Arbeiter einen Bezug dazu aufbauen?“, fragt der Rapper. „Bei Kay Bernstein ist das anders. Jeder weiß, der Junge ist real. Der hat credibility. Der hat viel erlebt und der weiß, worum es geht. Er hat Einfluss. Er lenkt das Ding in die richtige Richtung.“

Gut möglich, dass Deoz in einer der Doku-Folgen auftaucht

Eine Richtung, zu der auch die Hertha-Doku gehört, die offene Fanpolitik. Gut möglich, dass Deoz in einer der kommenden Doku-Folgen auftauchen wird. „Wenn ich persönlich eine Rolle übernehmen würde, erwarte ich, dass das sehr authentisch gesendet wird, dass wirklich Kritik zugelassen wird, dass nicht zensiert wird, dass wirklich jeder seine Meinung sagen kann. Ich erwarte Transparenz“, sagt er.

Die nächsten schwierigen Tage bei Hertha BSC sind ja schon abzusehen: Am 28. September steht beim Landesgericht Salzburg die Hauptverhandlung im Fall des Torhüters Marius Gersbeck an, der wegen schwerer Körperverletzung angeklagt ist. Für 15. Oktober ist die ordentliche Mitgliederversammlung terminiert. Dafür wurden von einem Mitglied Abwahlanträge gegen Präsident Bernstein, das gesamte Präsidium und den Aufsichtsrat eingebracht. Und wer weiß, vielleicht enthüllt eine der nächsten Doku-Folgen ja, dass Sportdirektor Benjamin Weber über diese Anträge dasselbe denkt, wie an dem Sommermorgen, als er in einer österreichischen Hotellobby auf vier Polizisten traf.