Ligaprimus Darmstadt gestoppt: Iyoha sichert Fortuna-Sieg

Düsseldorf -Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen zur Fußball-Bundesliga gepatzt, bleibt aber dennoch Tabellenführer der 2. Liga.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht unterlag bei Fortuna Düsseldorf mit 0:1 (0:0) und hat sechs Runden vor Saisonschluss immer noch einen Vorsprung von fünf Punkten auf Rang drei. Die heimstarken Düsseldorfer verbesserten sich auf Rang vier mit sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. Vor 30.179 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Emmanuel Iyoha (51. Minute) den Siegtreffer für die Fortuna.

Die Gäste, die nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Paderborn in unveränderter Formation antraten, wurden schnell auf die Probe gestellt und konnten sich bei Torhüter Marcel Schuhen bedanken, der in der 12. Minute eine Doppelchance von Christoph Klarer und Dawid Kownacki vereitelte. In der spannenden und abwechslungsreichen Partie erspielten sich beide Teams gute Möglichkeiten. Zunächst verpasste Marvin Mehlem den Führungstreffer für die Hessen aus kurzer Distanz (29.). Kurz darauf scheiterte Darmstadts Mittelstürmer Phillip Tietz mit einem Kopfball knapp.

Insgesamt hatten die Gäste in dem ausgeglichenen Spiel die besseren Offensivaktionen. Fortuna blieb jedoch vor allem im Umschaltspiel immer gefährlich. Nach feinem Zuspiel von Kownacki erzielte Iyoha dann mit einem Schuss von der Strafraumlinie das 1:0 für die Gastgeber. Darmstadt hatte durch Matthias Baders Pfostenschuss (59.), Mehlem (72.) und Tietz (82.) noch gute Torgelegenheiten, schaffte den Ausgleich aber nicht mehr.