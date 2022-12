Ekstatische Party in Buenos Aires: Argentinien feiert seine Weltmeister

Nach der nächtlichen Ankunft in Buenos Aires und einer ersten Fahrt vorbei an Tausenden Fans hatte sich Argentiniens Superstar Lionel Messi erst mal eine kleine Auszeit gegönnt, und das im doch eher spartanisch eingerichteten Schlaftrakt auf dem Gelände des argentinischen Fußball-Verbandes (AFA). Mal kurz abschalten, Luft holen während der Fiesta Argentina, die am Sonntagabend nach dem WM-Finale ihren Anfang genommen hatte und wohl so schnell kein Ende finden wird. Bei seiner Auszeit lag Messi, der frisch gekürte Fußballweltmeister, allerdings nicht allein im Bett – nein, neben ihm lag auch der goldene WM-Pokal.

Auf drei Fotos, die der 35-Jährige via Instagram in die Welt gebracht hat, war dies zu sehen. Auf dem ersten liegt der Volksheld „schlafend“ im Bett, die linke Hand am Pokal, auf dem zweiten lächelt er dann mit Pokal in die Kamera und auf dem dritten ist er mit Pokal und einem Mate-Becher zu sehen. „Buenos Días!“, „Guten Morgen!“, schrieb Messi, der sein Team mit sieben Toren zum Titel geführt hatte, zu den Bildern, die schon zwei Stunden nach der Veröffentlichung mehr als 20,3 Millionen Likes bekommen hatten.

Zwei Millionen Menschen versammeln sich am Dienstag am Obelisken in Buenos Aires. AP/Campodonico

Ja, Messi bricht auf und neben dem Platz alle Rekorde. So bekam ein Post mit Fotos, die ihn samt WM-Pokal im Jubel nach dem gewonnenen Finale gegen Frankreich am Sonntag zeigen, bei Instagram bis zum Dienstagvormittag mehr als 56,2 Millionen Likes mit weiter steigender Tendenz. Damit überholte er den Beitrag des Accounts „world_record_egg“, der bislang als Instagram-Post mit den meisten Likes galt. Das Foto von einem Ei war am 4. Januar 2019 gepostet worden mit dem Ziel, einen Weltrekord aufzustellen. Bis zum Dienstagvormittag hatte es mehr als 55,9 Millionen Likes bekommen.

Zwölf TV-Sender sind live dabei

Wie lang der Nationalheilige am Dienstagmorgen tatsächlich geschlummert hat, ist nicht bekannt. Es können aber nur ein paar wenige Stunden gewesen sein, nachdem die Albiceleste bei ihrem Trip von Doha über Rom zurück in die Heimat mit leichter Verspätung um 2.24 Uhr morgens Ortszeit auf dem Flughafen der argentinischen Hauptstadt gelandet und schon dort mit großem Bohei empfangen worden waren.

Zwölf TV-Sender waren mit ihren Kameras live dabei, als Messi kurz vor 3 Uhr morgens als Erster aus dem Airbus A330 mit der Aufschrift „UN EQUIPO, UN PAÍS, UN SUENO“ („Ein Team, ein Land, ein Traum“) stieg, zusammen mit Erfolgscoach Lionel Scaloni auf einem roten Teppich die goldene Trophäe präsentierte. Und als die Mannschaft im Anschluss in einem offenen Doppeldecker-Bus im Schritttempo den fünf Kilometer langen Weg vom Flughafen zum AFA-Hauptquartier zurücklegte und dabei schon von Tausenden Fans begleitet wurde.

Im offenen Doppeldecker-Bus ging es für die Weltmeister vom Flughafen zum Verbandshauptquartier. AFP/Cuesta

Wie Videos in den sozialen Netzwerken vermuten lassen, ging es schon dabei ganz wild zur Sache. Mehrmals kam der Bus abrupt zum Stehen, was einen Spieler auf dem Dach ins Wanken brachte. Doch er fiel glücklicherweise nicht. Es gab in Buenos Aires zudem tumultartige Szenen an überfüllten Bahnstationen und in Zügen.

Messi hat am 28. Dezember ein Punktspiel mit PSG

Am Dienstagnachmittag (Ortszeit) sollten die Feierlichkeiten schließlich bei einer Triumphfahrt auf der 160 Meter breiten Prachtstraße Avenida 9 de Julio eine Fortsetzung erfahren. Mit dem 68 Meter hohen Obelisken als Zielpunkt, um den sich schon während der Weltmeisterschaft wahre Menschenmassen zum Feiern versammelt hatten. Schätzungen zufolge waren am Dienstag über zwei Millionen Menschen rund um das Wahrzeichen zugegen, in der Hoffnung, einen Blick auf ihre Helden werfen zu können.

Lionel Messi und Trainer Lionel Scaloni verlassen als Erste das Flugzeug – samt WM-Pokal. AFP/Robayo

Ein Land, eine Stadt im Ausnahmezustand – und mittendrin Messi, der allerdings nur ein paar wenige Tage zum Feiern und zur Erholung vom Feiern haben wird. Er wird nämlich bei seinem Arbeitgeber erwartet, bei Paris Saint-Germain, dem Tabellenführer der Ligue 1, der am 28. Dezember beim Liga-Heimspiel im Prinzenpark Racing Straßburg zu Gast hat. Im besten Fall mit Messi in der Startelf. Und mit Kylian Mbappé, der nach der schmerzhaften Niederlage im WM-Finale wohl genauso große Lust auf den Fußball-Alltag verspürt wie Messi, Neymar jr., Marquinhos oder Achraf Hakimi, der es mit den Marokkanern bis ins Halbfinale der Weltmeisterschaft geschafft hatte.

Staatspräsident Fernández mit Botschaft an Putin

Apropos: Bemerkenswert war im Zusammenhang mit dem argentinischen Glück der Umstand, dass Staatspräsident Alberto Ángel Fernández die Gelegenheit genutzt hat, nach einem Telefonat mit Wladimir Putin via Twitter die Blicke auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu lenken: „Vielen Dank für diesen Glückwunsch, Präsident Putin. Auf dass die Freude, die Argentinien heute mit so vielen Völkern der Welt eint, als Beispiel dient. Unsere Gesellschaften brauchen Einheit und Frieden“, schrieb er.

Clever: Ein argentinischer Fan greift im Trubel auf das Pferd zurück. AFP/Cuesta

In Argentinien immerhin ist zumindest für wenige Tage die desolate wirtschaftliche Lage in dem südamerikanischen Land vergessen. Doch die aktuellen desaströsen Daten werden sich auch durch den WM-Triumph kaum dauerhaft verbessern. Die aktuelle Inflationsrate liegt bei knapp 100 Prozent, mehr als 40 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der offiziellen Armutsgrenze.