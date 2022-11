Lions holen dritten Sieg in Serie - Eagles gewinnen knapp Die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown haben erstmals in den vergangenen fünf Jahren wieder drei NFL-Spiele in Serie gewonnen. dpa

Quarterback Jared Goff und die Detroit Lions stehen nun bei einer Saisonbilanz von 4:6-Siegen. Seth Wenig/AP/dpa

New York -Die Detroit Lions um den Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown haben erstmals in den vergangenen fünf Jahren wieder drei NFL-Spiele in Serie gewonnen.