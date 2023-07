Lippert rutscht auf Platz acht ab - Kastelijn siegt

Rodez -Die deutsche Straßenrad-Meisterin Liane Lippert ist bei der Tour de France Femmes auf den achten Platz in der Gesamtwertung abgerutscht. Die 25 Jahre alte Friedrichshafenerin musste auf der vierten Etappe über 177,1 Kilometer von Cahors nach Rodez am vorletzten Anstieg den Kontakt zur Gruppe der Favoritinnen abreißen lassen und erreichte als 19. das Ziel.

Das Gelbe Trikot trägt weiterhin die Belgierin Lotte Kopecky, die 1:27 Minuten hinter der niederländischen Tagessiegerin Yara Kastelijn das Ziel erreichte. Gesamtzweite ist nun Demi Vollering, die durch ihren zweiten Platz am Mittwoch bis auf 43 Sekunden an ihre Landsfrau heranrückte. Lippert, die am Montag die zweite Etappe gewonnen hatte, weist einen Rückstand von 1:39 Minuten auf. Kastelijn war ursprünglich mit einer 14-köpfigen Gruppe ausgerissen und hatte zwischenzeitlich einen Vorsprung von über zehn Minuten herausgefahren.