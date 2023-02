Lisicki erhält Wild Card für Berliner Tennis-Turnier Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki erhält eine Wild Card für das WTA-Turnier in Berlin. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch in Berlin bekann... dpa

Berlin -Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki erhält eine Wild Card für das WTA-Turnier in Berlin. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch in Berlin bekannt. „So ist der Plan. Sabine hat sich das verdient“, sagte Veranstalter Edwin Weindorfer. Die 33 Jahre alte Tennisspielerin freut sich über dieses Angebot. „Ich kann es kaum erwarten, im Steffi-Graf-Stadion im Hauptfeld zu spielen“, sagte sie. Die Rasen-Veranstaltung findet vom 17. bis 25. Juni statt.