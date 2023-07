Littbarski bei Wolfsburg jetzt Markenbotschafter

Wolfsburg -Club-Repräsentant Pierre Littbarski hat seinen Vertrag beim VfL Wolfsburg nach 13 Jahren aufgelöst, bleibt dem Verein aber als Markenbotschafter erhalten.

„Wir haben Verständnis, dass sich Pierre Littbarski nach so langer Zeit beim VfL in unterschiedlichsten Positionen noch einmal neu orientieren möchte und sind deshalb seinem Wunsch nach einer Vertragsauflösung nachgekommen“, sagte Geschäftsführer Michael Meeske in der Mitteilung.

Der Weltmeister von 1990 war für den VfL als Co-Trainer, Interims-Cheftrainer und in der Scoutingabteilung tätig. Der 63-Jährige war seit 2018 Club-Repräsentant.