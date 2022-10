Liverpool nur Remis - Arsenal und Chelsea siegen Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool nur Remis. Der Spitzenreiter gibt sich souverän. dpa

Leandro Trossard von Brighton & Hove Albion feiert den dritten Treffer seiner Mannschaft zum 3:3. Peter Byrne/PA Wire/dpa

Berlin -Der FC Liverpool steckt in der englischen Premier League weiter in der Ergebniskrise. Das Team von Trainer Jürgen Klopp musste nach einmonatiger Ligapause trotz Heimvorteils und Führung kurz vor Schluss gegen Brighton & Hove Albion mit einem 3:3 (1:2) begnügen und rutschte in der Tabelle auf Rang neun ab.