Liverpool siegt in Wolverhampton - Man United patzt

Wolverhampton -Der FC Liverpool und Jürgen Klopp bleiben in der englischen Premier League weiter ungeschlagen.

Die Reds gewannen trotz einer schwachen ersten Halbzeit bei den Wolverhampton Wanderers mit 3:1 (0:1) und holten den vierten Sieg in Serie. Der ägyptische Fußball-Nationalspieler Mohamed Salah, der zuletzt immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden ist, war an allen drei Toren beteiligt.

Die erste Hälfte gehört den Gastgebern. Hee-Chan Hwang brachte die Wolves bereits nach sieben Minuten in Führung. Klopp muss klare Worte in der Kabine gefunden haben, denn sein Team kehrte deutlich verbessert zurück. Cody Gakpo lenkte einen Torschuss von Salah zum 1:1 über die Linie (55.). Andy Robertson drehte in der 85. Minute nach Salah-Zuspiel die Partie. Hugo Bueno fälschte in der Nachspielzeit einen Schuss von Harvey Elliott zum 3:1-Endstand ins eigene Tor ab (90.+1). Wieder hatte zuvor Salah die Vorlage gegeben.

Manchester City gewinnt auch fünftes Saisonspiel

Rekordmeister Manchester United kommt vor dem Champions-League-Auftakt am Mittwoch (21.00 Uhr) beim FC Bayern München in der Liga überhaupt nicht in Form. Gegen Brighton&Hove Albion unterlag das Team von Trainer Erik ten Hag mit 1:3 (0:1) und steht mit nur sechs Punkten nach fünf Spielen im unteren Tabellen-Mittelfeld. Danny Welbeck (20.), Nationalspieler Pascal Groß (53.) und Joao Pedro (71.) trafen für das neue Spitzenteam. Hannibal Mejbri konnte nur noch verkürzen (73.).

Meister Manchester City hat auch das fünfte Saisonspiel gewonnen und steht nach dem 3:1 (0:1) bei West Ham United weiter auf Platz eins. Jérémy Doku (46.), Bernardo Silva (76.) und Torjäger Erling Haaland (86.) waren bei Pep Guardiolas Rückkehr auf die Trainerbank erfolgreich. Der Ex-Bayern-Coach hatte sich im August am Rücken operieren lassen.Die Tottenham Hotspur drehen beim 2:1 (0:0) gegen Sheffield United durch späte Tore von Richarlison (90.+8) und Dejan Kulusevski (90.+11) das Match gegen den Aufsteiger.