Liverpool und Chelsea trennen sich 1:1

London -Der FC Liverpool hat im ersten Spiel der neuen Premier-League-Saison einen Sieg verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp kam beim FC Chelsea nur zu einem 1:1 (1:1). Luis Diaz (18. Minute) schoss die Reds, bei denen der ehemalige Leipziger Dominik Szoboszlai in der Startelf stand, in Führung. Der Franzose Axel Disasi (37.) besorgte den Ausgleich für die Gastgeber.

Die Zuschauer an der Londoner Stamford Bridge sahen in der ersten Hälfte ein rasantes und unterhaltsames Fußballspiel mit zwei gut aufgelegten Teams. Weitere Treffer von Mohamed Salah für Liverpool und Ben Chilwell für Chelsea wurden nach Eingriff des Videoassistenten wegen Abseitspositionen kassiert.

Ausgeglichene Partie

Nach der Halbzeitpause gab es zunächst Chancen auf beiden Seiten. Nach einer Stunde ließ das Tempo jedoch nach. Liverpools Darwin Nuñez versuchte es in der Nachspielzeit mit einem Fernschuss, der jedoch am Tor vorbeiging, bevor Mykhailo Mudryk die Chance auf den Siegtreffer für Chelsea vergab. Mit dem Remis waren beide Seiten zufrieden.

Bei Europa-League-Teilnehmer Liverpool stand neben Szoboszlai der argentinische Weltmeister-Neuzugang Alexis Mac Allister in der Startaufstellung. Bei Chelsea brachte der neue Coach Mauricio Pochettino vier Neuzugänge von Beginn an, darunter Torschütze Disasi. Christopher Nkunku, der im Sommer von RB Leipzig kam, musste nach einer Verletzung am Knie operiert werden und fällt voraussichtlich mehrere Monate aus.

Die Londoner hatten ihren Kader nach einer desaströsen Saison und der verpassten Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verkleinert und unter anderem den deutschen Nationalspieler Kai Havertz an den Lokalrivalen FC Arsenal abgegeben. Am Sonntag stand der spanische Torwart Kepa vor einem Wechsel zu Real Madrid. Sein Nachfolger im Chelsea-Tor ist sein Landsmann Robert Sanchez, der aus Brighton kam.