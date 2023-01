Lochner holt Sieg im Zweierbob - Nolte Zweite im Monobob Johannes Lochner fährt dem langjährigen Primus Francesco Friedrich im Bob-Weltcup erneut davon - Friedrich ist weiterhin angeschlagen. Im Monobob der Frauen ... dpa

Laura Nolte auf der Bahn in Altenberg. Sebastian Kahnert/dpa

Altenberg -Bob-Pilot Johannes Lochner hat den dritten Weltcup-Sieg im Zweier nacheinander eingefahren und seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Der Königsseer kam in Altenberg mit seinem starken Anschieber Georg Fleischhauer in 1:49,20 Minuten zum Erfolg.