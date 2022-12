LoL-Liga LEC veranstaltet zukünftig drei Spieltage pro Woche Die League-of-Legends-Liga LEC findet ab der kommenden Saison an drei Spieltagen pro Woche statt. Im EMEA-Raum soll so zusammen mit den Regionalligen künftig... dpa

In der LoL-Liga LEC werden Teams ab der kommenden Saison zukünftig von Samstag bis Montag antreten. Michal Konkol/Riot Games/dpa

Berlin -Die League-of-Legends-Liga LEC findet ab der kommenden Saison an drei Spieltagen pro Woche statt. Im EMEA-Raum soll so zusammen mit den Regionalligen künftig an sieben Tagen die Woche gespielt werden.