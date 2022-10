Lösbare Aufgaben für Füchse Berlin in der European League Die Füchse Berlin haben bei der Auslosung für die Gruppenphase der European League eine machbare Gruppe erwischt. Das Team von Trainer Jaron Siewert trifft i... dpa

Berlin -Die Füchse Berlin haben bei der Auslosung für die Gruppenphase der European League eine machbare Gruppe erwischt. Das Team von Trainer Jaron Siewert trifft in der Gruppe D auf HC Eurofarm Pelister aus Nordmazedonien, das ukrainische Topteam HC Motor Saporischschja, Bidasoa Irun aus Spanien, den dänischen Club Skanderborg-Aarhus und Aguas Sant Milaneza aus Portugal. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Wien.