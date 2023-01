Louis Olinde ragt beim umkämpften Sieg von Alba Berlin in Würzburg heraus

Titelverteidiger Alba Berlin hat dank eines Kraftakts die Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga (BBL) behauptet. Bei den Würzburg Baskets gewann der Meister und Pokalsieger am Montagabend mit 79:76 (41:45), es war der 14. Sieg im 15. Ligaspiel. Damit wahrten die Berliner den Vorsprung auf ihren ersten Verfolger Telekom Baskets Bonn.

Trotz fünf erfolgreicher Drei-Punkte-Würfe im ersten Viertel und einem 9:0-Lauf zu Beginn des zweiten Durchgangs ging Alba mit einem Rückstand in die Halbzeit. In einer schwungvollen Partie agierte das Überraschungsteam aus Würzburg offensiv erfrischend, bot dem Favoriten auch in der zweiten Hälfte Paroli – und musste sich am Ende nur knapp geschlagen geben. Der Schlüssel aus Berliner Sicht war die Umstellung von der sonst üblichen Mann- auf eine Zonenverteidigung, die Würzburg aus dem offensiven Rhythmus brachte. 1,4 Sekunden vor dem Abpfiff erlöste Tim Schneider mit einem Dreier die Berliner, die damit weiter Tabellenführer der Bundesliga sind.

Bester Akteur aufseiten des deutschen Meisters war Louis Olinde mit 23 Punkten und einer hundertprozentigen Dreierquote bei vier Versuchen. Bei den Würzburgern überzeugten Stanley Whittaker mit 24 und C.J. Bryce mit 20 Zählern.