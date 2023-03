LSB Berlin bei Mitgliedern wieder auf Vor-Corona-Niveau Die Mitgliederzahlen in den Berliner Vereinen nehmen wieder deutlich zu. Ukraine-Krieg und Energiekrise setzen den Clubs nicht so sehr zu wie die Corona-Pand... dpa

Berlin -Die Berliner Sportvereine haben die Mitgliederaustritte während der Corona-Pandemie wieder kompensiert. „Es zeichnet sich ab, dass wir in etwa wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen, vielleicht sogar übertrumpfen“, sagte der Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), Thomas Härtel, der „Berliner Morgenpost“ (Samstag), „in Berlin verzeichnen wir bundesweit den höchsten prozentualen Zuwachs seit Pandemiebeginn, und das macht uns stolz.“ Der LSB will am 22. März die finalen Zahlen präsentieren.