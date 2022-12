LSB-Präsident Härtel: Olympia-Bewerbung mit vielen Städten Präsident Thomas Härtel vom Landessportbund Berlin sieht eine mögliche Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036 mit mehreren Austragungsstätten in Deutschla... dpa

ARCHIV - Thomas Härtel schlägt eine Olympiabewerbung mit mehreren Städten vor. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Präsident Thomas Härtel vom Landessportbund Berlin sieht eine mögliche Bewerbung für die Olympischen Spiele 2036 mit mehreren Austragungsstätten in Deutschland als Chance. „Das Wettrennen Berlin, Hamburg, München, Nordrhein-Westfalen bringt nichts“, sagte der 71-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der Mitgliederversammlung des DOSB an diesem Samstag in Baden-Baden, „kann man daraus nicht etwas machen, dass sich Deutschland mit seinen olympischen Stätten bewirbt?“ Mit dem DOSB erarbeite man gerade eine Roadmap.