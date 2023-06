Aus Anlass des Jubiläumsländerspiels in Bremen hat Bernd Neuendorf eindrucksvolle Kenntnisse im Fach Fußballgeschichte vorgetragen. Der DFB-Präsident zählte berühmte Nationalspieler des einheimischen SV Werder Bremen auf, beginnend mit Eisenfuß Horst-Dieter Höttges über Per Mertesacker, Torsten Frings, Marco Bode, Rudi Völler und schließlich: Niclas Füllkrug.

Der ist, wie der einst der bei Werder zum Weltklassemann gereifte DFB-Sportdirektor Rudi Völler, Mittelstürmer gehobener Qualität. Füllkrug brauchte dafür allerdings einige Spieljahre mehr. Der Mann mit der prägenden Zahnlücke ist inzwischen 30 Jahre alt, nach diversen Knieblessuren zwar nicht mehr ganz taufrisch, aber nach allem, was man weiß, gerade der Beste seines Fachs aus einheimischer Herstellung.

Füllkrug erst zum dritten Mal in der deutschen Startelf

Am Montag (18 Uhr, ZDF) gegen die Ukraine wird der 1,90-Meter-Mann erst zum dritten Mal der deutschen Startelf angehören – in einer Doppelspitze an der Seite von Kai Havertz. Man könnte boshaft sagen: Die Erkenntnis, Füllkrug und Havertz im Duett stürmen zu lassen, kommt Hansi Flick ein halbes Jahr zu spät, das hätte unbedingt schon aus Anlass der WM in Katar so sein müssen. Aber da war für den spät nominierten „Lücke“ nur ein Jokerplatz reserviert, weil der Bundestrainer lieber den formschwachen Thomas Müller stützte. Aber gut: Hinterher ist man immer schlauer. Inzwischen hat Füllkrug in sechs Länderspielen sechs Tore gemacht – und Müller ist vorerst nicht mehr dabei.

Auch in der Außendarstellung und im Wirken nach innen hat der mit vielen Wassern gewaschene Füllkrug das Zeug, Müller angemessen zu vertreten. Am Sonntag vor dem Abflug nach Bremen stellte er liebevoll das Sondertrikot vor, das der DFB aus Anlass der 1000. Partie einer deutschen Nationalmannschaft eigens herstellen ließ. „Die Trikots sind echt cool geworden“, befand Füllkrug und warb mit dem gebotenen Eifer darum, sich an der Versteigerung der Originalhemden über die digitale Fan-Plattform MatchWornShirt für die Ukraine zu beteiligen.

Sein Idol war Didier Drogba

Es ist nicht übertrieben, den Austragungsort des Länderspiels als Wohnzimmer des Bundesliga-Torschützenkönigs zu beschreiben. Der verbrachte große Teile seiner Jugend bei Werder Bremen. „Ich habe fünf Jahre lang im Internat im Weserstadion gelebt.“ Vor dem Umbau der Arena war es den Internatsschülern möglich, im obersten Stockwerk auf einer kleinen Terrasse zu hocken und die Spiele der Champions League zu beobachten. Besonders Didier Drogba vom FC Chelsea hatte es Füllkrug angetan. „Der konnte alles, war beidfüßig, schnell, kopfballstark.“



So wollte er auch werden, und in vielen Teilen ist dem nicht immer pflegeleichten Burschen das auf Umwegen über Fürth, Nürnberg und Hannover 96 auch gelungen. Hansi Flick hat längst festgestellt: „Nico geht voran.“ Mit seiner bodenständigen Art und lockeren Umgangsformen tut Füllkrug dem DFB-Team nach innen wie nach außen gut.

Zur Ironie seines Schicksals gehört auch, dass er laut dem 2022 bis 2025 verlängerten Vertrag bereit war, ab Juli 2023 auf 30 Prozent seines ursprünglichen Gehalts zu verzichten und dem Vernehmen nach statt 2,5 Millionen „nur“ noch knapp 1,8 Millionen Euro pro Saison einzustreichen. „Ich habe dem Verein das Zeichen gegeben, dass ich nicht doof bin und verstehe, dass eine Verlängerung nicht zu gleichen Bezügen stattfinden kann wie vorher“, hatte er angesichts Werders Finanznot nach einem Jahr in der Zweiten Liga eingesehen.

Mittlerweile hätte er nach der sehr guten Bundesligaspielzeit Anspruch, in ganz anderen Sphären zu verdienen. Deutsche Nationalspieler kassieren in der Regel zwischen fünf und 25 Millionen Euro pro anno. Anfang des Jahres hat Füllkrug seinen Berater gewechselt, statt Gunther Neuhaus aus seiner Heimatstadt Hannover managt ihn seitdem die Münchner Agentur Roof, die auch Kai Havertz, Serge Gnabry und Virgil van Dijk betreut. Werder Bremen stellt sich bei einem Verkauf eine Ablöse jenseits der 20 Millionen Euro vor. „Nach den Länderspielen wird es Gespräche geben“, sagt Füllkrug, bei einem Wechsel müsse „alles passen“. Er will bei der Heim-WM 2024 dabei sein. Und nicht das Risiko eingehen, irgendwo in Europa auf der Bank zu hocken.