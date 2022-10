Lückenhafter Abwehrverbund: Ohne Knoche und Ryerson mangelt es Union an Schärfe

Was ist für einen Fußball-Profi noch misslicher als ein Interview mit einem Journalisten, der beweist, dass es halt dann doch nicht nur dumme Antworten, sondern auch dumme Fragen gibt? Ganz klar: die Analysestunde nach einer Niederlage.

In Zeitlupe und Dauerschleife werden einem dabei im dunklen Kämmerlein noch einmal die bösen, bösen Fehler vor Augen geführt, die für die schlechte Laune des Trainers verantwortlich sind. Man möchte bei der Videoschau gar nicht hinsehen, muss aber, weil man angeblich nur so etwas daraus lernt. Dann lieber eine Stunde Kraftzirkel, zwei Dutzend Steigerungsläufe oder sonst irgendeine schweißtreibende Übung. Das tut auch weh, ist aber nicht so schmerzhaft wie die bildliche Konfrontation mit dem eigenen Unvermögen.

Paul Jaeckel hatte am Sonnabendnachmittag, wenige Minuten nach dem 0:2 des 1. FC Union bei Eintracht Frankfurt, jedenfalls wohl schon so eine Ahnung, was in dieser Woche noch auf ihn zukommen könnte, nämlich die soeben beschriebene Unannehmlichkeit. Ohne zu zögern kam der Defensivspieler im Interview mit dem Sky-Reporter auf den zweiten Gegentreffer zu sprechen, schilderte die Szene aus der 42. Minute wie folgt.

Trimmel spricht von zwei Geschenken

Er hätte nach einem etwas zu lahmen Querpass von Diogo Leite, nicht nach innen ziehen dürfen, hätte nach außen spielen müssen, um aus einem kleinen Problem kein ganz großes Problem werden zu lassen. „Das darf so nicht passieren“, sagte der Abwehrmann der Eisernen, der nach seinem Schnitzer dem Balleroberer Jesper Lindström hinterhergehechelt war, den Dänen auch noch stellen konnte, sich schließlich mit wilder Grätsche, aber ohne Erfolg an einer Rettungstat versuchte.

Ebenso wie Timo Baumgartl, der sich allerdings nicht nur beim Treffer durch Lindström, sondern auch bei der Entstehung des 0:1 hatte zu leicht überspielen lassen. Nämlich in der 12. Minute von Randal Kolo Muani, der vor seinem Querpass auf den Torschützen Mario Götze schließlich auch noch Diogo Leite entwischt war. Nicht von ungefähr sprach Kapitän Christopher Trimmel von zwei Geschenken, die man der Eintracht gemacht habe. Trainer Urs Fischer kam hingegen zu folgendem Schluss: „Das war heute zu wenig. Die Frankfurter waren wacher, schneller und schärfer in den Entscheidungen. Wenn wir uns nicht am absoluten Limit bewegen, wird es für uns schwer.“

Knoche verschafft sich Respekt beim Gegner

Jaeckel, Baumgartl und Leite bildeten mit Trimmel (rechts) und Niko Gießelmann bei der ersten Saisonniederlage die „letzte Kette“, wie Trimmel das nennt. Aus der Not heraus, weil Robin Knoche und Julian Ryerson nicht zur Verfügung standen. Erstgenannter wegen „privater Umstände“, wie es hieß, Zweitgenannter, weil er sich etwas „kränklich“ gefühlt habe, wie Coach Urs Fischer erklärte. Und man muss sagen: Die beiden fehlten doch sehr.

Knoche als derjenige, der sich mit seiner gern mal etwas rüden Art Respekt bei den gegnerischen Stürmern verschafft, der bestimmt nicht der schnellste auf den Füßen ist, aber mit seiner Fähigkeit zur Antizipation die Gefahr schon im Voraus erkennt und entsprechend handelt. Zudem achtet er immer wieder darauf, dass der Abstand zur Mittelfeldkette nicht zu groß, sichert Rani Khedira ab, damit dieser auch im Mittelfeld mit Risiko in die Zweikämpfe gehen kann. Gegen die Eintracht war der Abstand zwischen den Ketten allzu oft viel zu groß, was im Besonderen Götze zu nutzen wusste.

Ryerson wiederum ist derjenige, der wie kein anderer aus Fischers Kader für das Spiel des 1. FC Union steht. Er ist als linker oder rechter Flügelmann, aber auch - wenn es sein muss - als Innenverteidiger der Stressfaktor für die gegnerische Mannschaft schlechthin, hart, aber fair, zeigt sich unbeeindruckt von kleineren Rückschlägen, versteht sich darauf, dem Gegner das Spiel aufzuzwingen. Einer wie er kann einem wie Kolo Muani die Lust am Fußball nehmen. Wobei es müßig ist, im Nachgang ins Hypothetische abzudriften.

Im Hinblick auf den Donnerstag, auf das so wichtige Spiel in der Europa League bei Malmö FF gibt es aber Hoffnung. Fischer geht jedenfalls davon aus, dass er die beiden im Duell mit dem schwedischen Rekordmeister zum Einsatz bringen kann.