Lückenkemper? Semechin? Weber oder Wagner? Wählen Sie Berlins Champions 2022

Am 3. Dezember werden Berlins Athletinnen und Athleten des Jahres gekürt. Dazu die beliebtesten Teams sowie Trainer oder Manager. Hier entscheiden Sie mit.

Wählen Sie mit! Am 3. Dezember werden Berlins Champions des Jahres 2022 im Rahmen einer festlichen Gala mit Showprogramm gekürt. Wer es dieses Mal schafft, Berlins Sportlerin, Berlins Sportler, Mannschaft oder Trainer/Manager des Jahres zu werden? Sprinterin Gina Lückenkemper vom SCC Berlin vielleicht, die flitzende Frontfrau, die bei der Leichtathletik-EM Gold über 100 Meter und mit der Staffel gewann? Oder Para-Schwimmerin Elena Semechin, die ihre erneute Nominierung als „eine Riesen-Auszeichnung“ sieht und sagt, nach ihrer Tumor-OP und WM-Silber über 100 Meter Brust – mitten in ihrer Chemotherapie - habe sie das aufregendste Jahr ihres Lebens hinter sich?

Kanu-Welt- und Europameister Tim Hecker? Basketballer Franz Wagner, der in der NBA überzeugte und in Berlin bei der EM Bronze mit dem deutschen Team gewann? Oder der ehemalige Hertha-Stürmer Hany Mukhtar, der in den USA Torschützenkönig der MLS wurde? Bei den Teams stehen Alba, BR Volleys, Spandaus Wasserballerinnen oder der 1. FC Union auf der Nominiertenliste.

Gewählt werden kann bis zum 20. November hier. Alle, die abstimmen, können auch gewinnen – unter anderem Eintrittskarten für das DFB-Pokalfinale 2023 und weitere wertvolle Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Neben den Berlinerinnen und Berlinern wählt wie in den Vorjahren eine Expertenjury. Die Ergebnisse aus Publikumswahl und Jury fließen zu jeweils 50 Prozent ins Endergebnis ein. Weitere Informationen und Tickets für die Gala unter: www.champions-berlin.de.