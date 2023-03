Lukebakio, Ngankam, Kanga: Hertha-Angreifer bieten sich an In der Offensive hat Hertha-Trainer Sandro Schwarz für das Spiel beim SC Freiburg mehrere Optionen, die sich aufdrängen. „Erstmal ist es wichtig, dass wir di... dpa

Berlin -In der Offensive hat Hertha-Trainer Sandro Schwarz für das Spiel beim SC Freiburg mehrere Optionen, die sich aufdrängen. „Erstmal ist es wichtig, dass wir diese Qualität jetzt haben auf der Sturmpositionen, auch wenn mit Jove ein wichtiger Spieler ausfällt“, sagte der 44-Jährige am Donnerstag vor der Partie im Breisgau am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Stevan Jovetic kam mit Wadenproblemen von der Nationalmannschaft zurück und wird fehlen. Drei andere Kandidaten sammelten dagegen Argumente für sich.