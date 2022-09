Lust statt Frust: Union Berlin hat keine Zeit und keinen Grund zum Hadern

Die Schlagzeilen waren flugs gemacht. Eine deutsche Boulevardzeitung titelte am späten Donnerstagabend, nachdem der 1. FC Union Berlin in Braga auch sein zweites Spiel in der Gruppenphase der Europa League verloren hatte, gleich mal forsch wie folgt: „Wieder 0:1 - Union hat die Euro-Flatter.“

In Erinnerung an die Heimniederlage gegen Royale Union Saint-Gilloise vor acht Tagen und in Anbetracht des Ausgangs der Partie im Estádio Municipal de Braga kann man zu so einem Schluss kommen, doch entspricht das mit der Flatter nicht den Tatsachen. Auch wenn die Eisernen im Hinblick auf das Ziel, das Achtelfinale erreichen zu wollen, am 6. Oktober beim Gastspiel in Malmö FF nun unter Zugzwang stehen. Schon ein Remis könnte da aufgrund der Tabellensituation (Saint-Gilloise und Braga haben in der Gruppe D bereits sechs Punkte auf dem Konto) zu wenig sein.

Coach Fischer ist leicht entsetzt

Da war nämlich kein Flattern bei der Elf von Urs Fischer, sondern erst mal sehr viel Klasse und Konzentration. 60 Minuten lang war sie beim Duell mit dem Tabellendritten der Primeira Liga im Spiel mit, aber auch ohne Ball die bessere Mannschaft, eröffnete der ansonsten so torgefährlichen Mannschaft des Gastgebers nur ein, zwei Gelegenheiten zum Abschluss, während sie durch Jordan Siebatcheu, Sheraldo Becker, Julian Ryerson und Diogo Leite einer Führung doch ganz nahe war. Leite traf in der 14. Minute nach einem Eckstoß nur den Pfosten. Siebatcheu mangelte es wiederum in der 47. Minute an Entschlossenheit, um aus aussichtsreicher Position das zu diesem Zeitpunkt allemal verdiente 1:0 zu erzielen.

Wie er sich das erklären könne, dass seine Mannschaft in der Bundesliga so erfolgreich spielen würde, nach 180 Minuten Europapokal noch kein Tor erzielt, keinen Punkt gewonnen und demzufolge doch so ihre Probleme habe, wurde Fischer nach der Partie gefragt. Der Schweizer wirkte leicht entsetzt, antwortete: „Die Niederlage ist bitter, da wir ein gutes Spiel gemacht haben. Das Resultat stimmt nicht, es spiegelt nicht unsere Leistung wider. Wir hatten die besseren Möglichkeiten, aber auf diesem Niveau muss man dann auch die Tore machen. Das hat nicht geklappt und auch beim Gegentor sehen wir nicht gut aus. Da haben wir Lehrgeld bezahlt.“

Den Konjunktiv, hätte, wäre und so fort, wolle er aber nicht zulassen, sagte er schließlich. Und: „Es bleibt keine Zeit nachzutrauern, wir haben nur zwei Tage, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten.“ Und das ist das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr. Wobei es darum geht, die Tabellenführung in der höchsten deutschen Spielklasse zu verteidigen.

Keeper Rönnow weckt Zweifel an seiner Klasse

In Vorbereitung darauf will sich Unions Cheftrainer in der Videoanalyse im Besonderen noch mal mit dem Gegentreffer beschäftigen. Mit der Szene aus der 77. Minute, als Janik Haberer beim Passspiel an der Mittellinie ein zu hohes Risiko ging, Rani Khedira sich zu einfach überspielen ließ, Bragas André Horta schließlich zwanzig Meter vor dem Tor unbedrängt zum Fernschuss ansetzen konnte, Keeper Frederik Rönnow diesen wuchtigen, aber nicht allzu platzierten Fernschuss nicht sauber parierte und Leite beim Blockversuch des Nachschusses von Vitinha einen Schritt zu spät kam. Fehlerkette nennt man so was, mit einem Torwart im Brennpunkt, der letztendlich nicht über alle Zweifel erhaben ist.

Der Däne hat seine Stärken, im Eins-gegen-Eins beispielsweise, aber auch - unabhängig von dem einen oder anderen Lapsus, der jedem erlaubt sein muss - ein paar Schwächen, im Besonderen wenn er als Mitspieler gefragt ist, aber auch in Sachen Präsenz und Ausstrahlung. Mitunter erweckt er den Eindruck, dass er stets einen Tick zu tief, einen Schritt zu nah an der Torlinie steht. Insofern dürfte es kaum verwundern, wenn Lennart Grill, der beim 1:0 in Köln ein bemerkenswertes Debüt gab, schon gegen Wolfsburg von Fischer eine weitere Bewährungschance erhält.