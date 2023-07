Madison Keys und Francisco Cerundolo gewinnen in Eastbourne

Die Amerikanerin Madison Keys und der Argentinier Francisco Cerundolo haben die Wimbledon-Vorbereitungsturniere in Eastbourne gewonnen. Keys setzte sich im F...

Eastbourne -Die Amerikanerin Madison Keys und der Argentinier Francisco Cerundolo haben die Wimbledon-Vorbereitungsturniere in Eastbourne gewonnen. Keys setzte sich im Finale des WTA-Events gegen die Russin Darja Kassatkina 6:2, 7:6 (15:13) durch und feierte den siebten Titel ihrer Karriere.

Cerundolo bezwang im Endspiel der ATP-Veranstaltung den US-Amerikaner Tommy Paul mit 6:4, 1:6, 6:4. Für Cerundolo war es der zweite Turniersieg in seiner Tennis-Karriere. Der Rasen-Klassiker in Wimbledon beginnt am Montag.