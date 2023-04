Magath über Meister-Chancen: Union kann Sensation schaffen Fußball-Trainer Felix Magath traut dem 1. FC Union Berlin den Meistertitel in der Bundesliga zu. „Wenn ein Verein nach 26 Spielen oben steht, dann steht er z... dpa

Berlin -Fußball-Trainer Felix Magath traut dem 1. FC Union Berlin den Meistertitel in der Bundesliga zu. „Wenn ein Verein nach 26 Spielen oben steht, dann steht er zu Recht oben. Dann ist das kein Zufall mehr. Darum können die Unioner natürlich die Sensation schaffen und Deutscher Meister werden“, sagte der 69-Jährige der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Es wäre für ganz Fußball-Deutschland - vielleicht mit Ausnahme der Bayern - eine Freude, wenn mal wieder etwas Überraschendes passiert.“ Die Köpenicker stehen aktuell auf Platz drei der Tabelle und haben vier Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München. Am Samstag treten die Berliner zum Spitzenspiel bei Borussia Dortmund an (15.30 Uhr/Sky).