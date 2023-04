Magdeburger Schwimm-Stars glänzen mit Weltjahresbestzeiten

Magdeburg -Die Schwimm-Stars des SC Magdeburg haben zum Auftakt der nationalen WM-Qualifikation geglänzt. Vor allem Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock überzeugte bei den dreitägigen Wettbewerben um die „Pokale der Gothaer & friends“ in Magdeburg.

Der Freistilspezialist kam über 800 Meter in 7:48,06 Minuten ins Ziel und stellte dabei seine zweite Jahresweltbestzeit auf, nachdem ihm dies am Freitag auch schon über die 1500 Meter in 14:40,18 Minuten gelungen war.

Auch Trainingsgruppenkollege Oliver Klemet (SG Frankfurt) unterbot als Zweiter in 7:51,38 Minuten die vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) vorgegebene Normzeit für die Weltmeisterschaften im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli). Während Wellbrock als Silbermedaillengewinner der WM 2022 in Budapest für diese Disziplin in Japan bereits gesetzt ist, wird um den zweiten Startplatz nun aber noch bis zum 23. April gerungen.

Lukas Märtens glänzt über 200- und 400-Meter

400-Meter-Freistil-Europameister Lukas Märtens hatte am Samstag über seine Paradestrecke eine Weltjahresbestzeit (3:43,32 Minuten) aufgestellt. Am Sonntag schaffte er das auch über die 200 Meter Freistil in 1:45,79 Minuten.

Mit vier WM-Starts kann nach diesem Wochenende Isabel Gose planen. Als WM-Finalistin des Vorjahres über 200, 400 und 800 Meter Freistil war die 400-Meter-Europameisterin von Rom vom DSV in drei Disziplinen für die WM 2023 vornominiert worden. Am Sonntag kraulte die 20-Jährige in 16:04,98 Minuten zur Bestzeit über 1500 Meter Freistil und blieb dabei klar unter der WM-Vorgabe.

Als einzige nicht vornominierte Athletin unterbot die Berlinerin Angelina Köhler über 100 Meter Schmetterling die WM-Norm.