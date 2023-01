Mahomes will vor Duell mit Bengals normal trainieren Quarterback Patrick Mahomes sieht sich trotz seiner Knöchelverletzung auf einem guten Weg. Für den Einzug mit den Kansas City Chiefs in den Super Bowl muss e... dpa

Kansas City -Quarterback Patrick Mahomes will trotz seiner Verletzung am Knöchel in dieser Woche normal trainieren und mit den Kansas City Chiefs in den Super Bowl einziehen. Er habe sich in den vergangenen Tagen komplett mit seiner Genesung und der Vorbereitung auf das Playoff-Duell mit den Cincinnati Bengals am Sonntag beschäftigt, berichtete Mahomes. „Behandlung, Rehabilitation, Film schauen. Du versuchst sicherzustellen, dass du vorbereitet bist auf die Bengals, ein großartiges Football-Team, mental und körperlich“, sagte er.