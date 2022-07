Mainz - Wer wird deutscher Meister? Darauf würde der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt derzeit weder mit „BVB Borussia“ noch mit der Standardantwort „FC Bayern München“ reagieren.

„Leipzig wird Meister! Die haben schon eine sehr gute Rückrunde gespielt, sich personell nicht verschlechtert und sind jetzt noch besser eingespielt. Eine sehr hungrige Mannschaft“, begründete Schmidt seinen überraschenden Tipp in der „Bild-Zeitung“. Bayern stecke dagegen in einem Umbruch, einige Spieler seien „vielleicht schon ein bisschen satter“. Die seit 2013 stets titelreichen Münchner peilen ihre elfte Meisterschaft in Serie an.