Mainzer Trainer Svensson: Tuchel viel zu verdanken Bo Svensson und Thomas Tuchel kennen sich gut - schon lange. Am kommenden Samstag treffen der Mainzer und der Münchner Trainer mit ihren Clubs aufeinander. D... dpa

Mainz -Der Mainzer Trainer Bo Svensson ist seinem früheren Coach Thomas Tuchel sehr dankbar für die gemeinsame Zeit. „Er ist ein besonderer Trainer, ein besonderer Mensch für mich“, sagte Svensson am Samstag im ZDF-„Sportstudio“. „Ich wäre sicher nicht da, wo ich bin, ohne ihn.“ Der heute 43-Jährige war beim FSV fünf Jahre Spieler unter dem damaligen 05er-Trainer Tuchel, der seit wenigen Wochen den FC Bayern trainiert. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastiert der Rekordmeister in der Fußball-Bundesliga in Mainz.