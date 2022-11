Makkabi-Präsident: Projekte gegen Antisemitismus greifen Die Zahl von antisemitischen Angriffen auf jüdische Sportler in Deutschland ist laut Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, angestiegen, prozentual g... dpa

Frankfurt/Main (dpa) – -Die Zahl von antisemitischen Angriffen auf jüdische Sportler in Deutschland ist laut Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, angestiegen, prozentual gerechnet haben derartige Attacken aber abgenommen. „Wir haben mehr Mannschaften und somit mehr Angriffsflächen“, sagte Meyer am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Der Trend ist in der Tat zum Glück ein wenig besser geworden, weil wir präventiv arbeiten und die Projekte greifen. Das scheint ihre Wirkungen zu haben.“