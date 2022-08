München - Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat mit einer herausragenden Vorkampfweite Kurs auf die angestrebte EM-Goldmedaille genommen.

Die 28-Jährige sprang im Münchner Olympiastadion 6,99 Meter - das hätte bei der EM vor vier Jahren in Berlin mit klarem Vorsprung zum Titel gereicht. „Die Atmosphäre spürt man auf jeden Fall. Es war eine super tolle Stimmung“, sagte die vom Publikum lautstark bejubelte Mihambo.

Der Start von Mihambo bei den European Championships war nach einer Corona-Erkrankung zwischenzeitlich fraglich gewesen. Zu merken war davon bei ihrem überzeugenden Vorkampf nichts. „Ich denke, dass ich heute fitter bin als ich es letzte Woche war“, sagte Mihambo.

Nach einem ungültigen ersten Versuch setzte sie im zweiten Durchgang ein Zeichen der Stärke. „6,99 sprechen ja auch irgendwo für sich“, sagte die Sportlerin von der LG Kurpfalz am Stadion-Mikrofon, als sie nach ihrem Befinden gefragt wurde. Sie merke allerdings immer noch, dass sie nach ihrer Infektion nach den Einheiten müder als gewöhnlich sei.

Mihambo hatte bei der WM in Eugene ihren Titel von 2019 erfolgreich verteidigt. Jetzt will sie in München ihren zweiten EM-Sieg bejubeln. Die Medaillen werden am Donnerstag vergeben. „Einen Tag zusätzlich zu haben, sich zu regenerieren, ist für mich in meiner Ausgangslage jetzt optimal“, sagte die dreimalige Sportlerin des Jahres.

Außer Mihambo qualifizierte sich Merle Homeier (Göttingen) als Zwölfte mit 6,49 Metern für den Endkampf. Für Mikaelle Assani (Karlsruhe) und Maryse Luzolo (Königstein) reichte es nicht. Zweitbeste in der Qualifikation war die Ukrainerin Maryna Bech-Romantschuk mit 6,87 Metern.