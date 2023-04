Manchester City im Schongang mit 3:1 gegen Leicester Manchester City stimmt sich mit einem lockeren Sieg auf das zweite Duell mit dem FC Bayern ein. Erling Haaland trifft doppelt - und stellt einen Rekord auf. dpa

Manchester -Der englische Fußballmeister Manchester City hat sich vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern am Mittwoch in der heimischen Liga keine Blöße gegeben. Das Team von Trainer Pep Guardiola siegte mühelos mit 3:1 (3:0) gegen das stark abstiegsbedrohte Leicester City und bleibt an Tabellenführer FC Arsenal dran.