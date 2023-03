Manchester United auf Kurs Viertelfinale

Manchester -Manchester United hat vier Tage nach dem 0:7-Debakel beim FC Liverpool international ein Achtungszeichen gesetzt. Der englische Fußball-Rekordmeister gewann am Donnerstag das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League im eigenen Stadion mit 4:1 (1:1) gegen Real Betis Sevilla.

Durch die Treffer von Marcus Rashford (6. Minute), Antony (52.), Bruno Fernandes (58.) und Wout Weghorst (82.) hat sich der Tabellendritte der Premier League beste Chancen auf das Erreichen des Viertelfinales erspielt.

Eine Woche vor dem Rückspiel in Spanien war der Treffer von Ayoze Perez (52.) zu wenig für Sevilla, um das Team von Trainer Erik ten Hag in Bedrängnis zu bringen. Manchester hatte in den vorangegangenen Playoffs Spaniens Meisterschafts-Ersten FC Barcelona ausgeschaltet.