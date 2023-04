Mané beim FC Bayern: vom Königstransfer zum Sorgenfall Sadio Mané kam mit großen Hoffnungen zum FC Bayern. Doch erst läuft es sportlich nicht - nun steht der Star-Stürmer im Fokus eines Kabinen-Zoffs. Was sind di... Jordan Raza , dpa

Sucht in München noch nach der Form vergangener Tage: Sadio Mané. Tom Weller/dpa

München -Sadio Mané erschien überpünktlich an der Säbener Straße. Über eine Stunde vor Trainingsbeginn kam der Senegalese am Donnerstag am Vereinsgelände des FC Bayern München an.