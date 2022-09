Marathon-Olympiasieger strebt vierten Sieg in Berlin an Rund 45.000 Läuferinnen und Läufer aus der Rekordzahl von 157 Ländern wollen beim Berlin-Marathon an diesem Sonntag an den Start gehen. Der zweimalige Olympi... dpa

Athleten und Journalisten verfolgen die Pressekonferenz zum diesjährigen Berlin-Marathon. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Rund 45.000 Läuferinnen und Läufer aus der Rekordzahl von 157 Ländern wollen beim Berlin-Marathon an diesem Sonntag an den Start gehen. Der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge aus Kenia strebt beim größten deutschen City-Marathon seinen vierten Erfolg an und würde damit zu Rekordsieger Haile Gebrselassie aus Äthiopien aufschließen.