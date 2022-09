Marathon-Star Kipchoge würde gern einmal mit Obama laufen Eliud Kipchoge ist vier Jahre nach seinem Weltrekordlauf wieder der Star beim Berlin-Marathon. Den Kenianer umgebe eine besondere Aura, sagt Europameister Ri... dpa

Berlin -Auf die Frage einer ukrainischen Journalistin, mit wem er gern einmal zusammen laufen würde, antwortete Eliud Kipchoge so schnell, wie er sonst zu Fuß unterwegs ist: Barack Obama. „Ich lade ihn dafür nach Kenia ein“, sagte der zweimalige Marathon-Olympiasieger vor seinem Start an diesem Sonntag (9.15 Uhr/ARD und RBB) in Berlin. Dann will der 37-Jährige seinen 2018 aufgestellten offiziellen Weltrekord von 2:01:39 Stunden angreifen.