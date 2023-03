Marathonläufer Petros knapp am deutschen Rekord vorbei Viel fehlt nicht für Amanal Petros zum deutschen Marathon-Rekord in Hannover. Der Langstreckler ist jedoch nicht allzu enttäuscht darüber. dpa

Hannover -Langstreckenläufer Amanal Petros hat seinen deutschen Marathon-Rekord in Hannover trotz einer starken Leistung verpasst. Der 27-Jährige vom SCC Berlin kam nach 2:07:02 Stunden ins Ziel und gewann damit das international nicht top besetzte Rennen in Niedersachsens Landeshauptstadt. Seine nationale Bestzeit hatte Petros am 5. Dezember 2021 in Valencia auf 2:06:27 Stunden geschraubt.