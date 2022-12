Union verliert wichtigen Mitarbeiter: Ruhnerts Assistent wechselt nach Bochum

Marc Lettau, bislang Assistent von Union Berlins Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert, verlässt die Köpenicker in Richtung Ruhrgebiet. Der 37-Jährige werde ab Anfang Januar 2023 Technischer Direktor beim Fußball-Bundesligisten VfL Bochum, teilte Union am Dienstag mit.

Viereinhalb Jahre im Dienst der Eisernen

Lettau arbeitete viereinhalb Jahre für die Eisernen. Er kannte Ruhnert aus dessen Zeit beim FC Schalke 04 und war ihm 2018 nach Berlin gefolgt. Als Assistent des Geschäftsführers Profifußball war er für die administrative Leitung der Lizenzspielerabteilung zuständig.

„Marc hat seinen Job all die Jahre sehr professionell ausgeübt und war ein zuverlässiger Baustein unserer Abteilung. Dass er nun in Bochum einen weiteren Schritt gehen kann, ist ihm zu gönnen. Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg!“, kommentierte Oliver Ruhnert den Verlust in einer offiziellen Mitteilung.