Langnau - Eishockey-Nationalspieler Marc Michaelis ist in die Schweiz gewechselt. Der 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag für die kommende Saison bei den SCL Tigers aus Langnau, gab der Verein bekannt.

Der ehemalige Jugendspieler der Adler Mannheim wechselte vor acht Jahren nach Nordamerika und spielte dort in diversen Ligen. In der Spielzeit 2020/21 absolvierte er 15 Partien für die Vancouver Canucks in der NHL, zuletzt spielte er für die Toronto Marlies in der AHL.