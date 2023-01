Marco Reus: Gänsehaut bei Sébastien Haller, schaun mer mal bei Saudi-Arabien

Saudi-Arabien? Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo? Marco Reus scheint einem möglichen Wüstenabenteuer zum Abschluss der Karriere nicht grundsätzlich abgeneigt zu sein. „Um solche Dinge zu klären, habe ich einen Berater“, sagte der Kapitän von Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella über ein Gerücht, wonach Al-Nassr ihn haben will. Und: „Natürlich schaue ich voraus, ich habe noch ein halbes Jahr Vertrag, es wäre falsch, wenn ich mir keine Gedanken machen würde.“

Ein entschiedenes Dementi klingt irgendwie anders. Und so gerät selbst das „Gänsehaut“-Comeback von Sébastien Haller beim BVB fast schon ein bisschen in den Hintergrund. Schließlich ist Reus bei den Schwarz-Gelben nicht irgendwer. Und Saudi-Arabien mit der, nun ja, zweifelhaften Menschenrechtslage nicht irgendein Land zum Fußballspielen.

Marco Reus heizt die Gerüchte an

Reus hätte ja auch einfach sagen können: Klar, in Saudi-Arabien gibt es astronomische Verdienstmöglichkeiten, aber für mich ist ein Wechsel in die Saudi Pro League kein Thema. Stattdessen heizte der 33-Jährige mit den vielen Verletzungssorgen den Poker um seine Zukunft ganz allgemein an. Wichtig sei ihm, gesund zu bleiben, „den Rest“ werde die Zukunft zeigen, sagte Reus: „Dann wird man sehen, in welche Richtung es geht.“

Sein Herz gehört dem BVB, das wissen die Fans. Deshalb liegt der „Fokus“ derzeit auch „komplett“ auf dem sportlichen Geschehen, schließlich verliefen die ersten 15 Spiele der Saison nicht nach Plan. „Wir stehen auf dem sechsten Platz, da haben wir andere Dinge zu tun“, sagte Reus, der die WM in Katar aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasst hatte. Doch mittlerweile steht er wieder „ganz normal auf dem Trainingsplatz“.

Genau wie Haller. Und beim Franzosen gleicht das nach dessen Hodenkrebserkrankung ja fast einem kleinen Märchen. „Es war nicht einfach“, gab Haller zu, aber schon am Dienstag könnte er im Test gegen Fortuna Düsseldorf sein Comeback feiern.

„Ich kriege Gänsehaut, dass er wieder auf dem Platz steht. Wir waren einfach so happy, dass er wieder da ist“, sagte Reus: „Vor diesem Kampf, den er da geleistet hat, haben wir alle den Hut gezogen. Und wie er jetzt zurückgekommen ist, mit was für einer mentalen Stärke. Das ist schon stark. Man sieht es jeden Tag: Er trainiert komplett mit.“

Sébastien Haller möchte gegen den FC Augsburg schon dabei sein

Reus wieder fit, Haller zurück – geht es jetzt wieder aufwärts? „Er hat natürlich noch etwas aufzuholen, aber er zieht das Ding komplett durch und es macht sehr viel Spaß, mit ihm wieder auf dem Platz zu stehen, weil er uns auf Dauer auch eine neue Alternative gibt, die wir vielleicht noch nicht in unserem Spiel haben“, sagte Reus: „Wir tun aber alle gut daran, Ruhe zu bewahren, ihm Zeit zu geben. Bis er seinen Rhythmus gefunden hat, wird es noch etwas dauern.“

Aber wenn die Saison am 22. Januar gegen den FC Augsburg fortgesetzt wird, will Haller zu Hause vor den eigenen Fans unbedingt sein BVB-Debüt geben. „Alles ist möglich. Ich setze mir keine Grenze. Ich gebe mein Bestes, um dabei zu sein – in der besten Form, die möglich ist“, sagte Haller: „Dieser Moment spielt sich seit Tag eins regelmäßig in meinem Gedanken ab. Dafür spielt man doch bei diesem Verein.“