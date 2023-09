Marcus Eriksson vor Comeback bei Alba Berlin: „Es ist zu früh, um aufzugeben“

Mit seinem Gesicht konnte man in der Halle durchaus rechnen. Bei der Vorstellung des neuen Kaders hatte Alba Berlin schließlich darauf hingewiesen, dass sich Marcus Eriksson mit der Mannschaft fit halten würde. Überraschend aber war die Nachricht, dass der Schwede mittlerweile sogar einen neuen Vertrag unterschrieben hat, obwohl das alte Arbeitspapier im Sommer ausgelaufen war und der 29-Jährige verletzungsbedingt anderthalb Jahre kein Spiel mehr bestritten hat. „Wir haben ihm einen Vertrag für ein Jahr gegeben“, erzählte Sportdirektor Himar Ojeda. „Es ist eine Win-win-Situation.“

Ende der vergangenen Saison war das Comeback schon sehr nah

Denn: Der Vertrag ist einerseits finanziell leistungsbezogen und andererseits besteht beidseitig die sportliche Hoffnung, dass Eriksson in dieser Saison wieder spielen kann. Schon kurz vor dem Ende der abgelaufenen Saison hätte es fast mit dem Comeback geklappt, doch auf die auskurierte und langwierige Entzündung am linken Fuß folgte der nächste Rückschlag: Probleme am linken Knie, die nur durch eine Operation im Sommer behoben werden konnten. „Aktuell versuche ich mich davon zu erholen und bin sehr froh, dass ich das hier tun darf“, sagt Eriksson. „Ich mag es hier, ich habe hier die sichtbar beste Chance, wieder spielen zu können.“

Die körperliche Verletzung aber war nur die eine Seite, mental bereitete ihm die Zeit große Probleme. Aktuell gehe es ihm wieder besser, aber „ich habe sehr gelitten. Du lernst viel über dich selbst in solch schwierigen Zeiten. Davor bedeutete Basketball alles für mich, jetzt kann ich mich auch an anderen Dingen erfreuen und habe gelernt, Basketball und das normale Leben zu trennen“, erzählt der Dreier-Spezialist. Jetzt genießt er vor allem die Zeit mit seiner Frau, weiß, dass die neu gewonnene mentale Stärke auch einen positiven Einfluss auf seine körperliche Verfassung haben kann.

An schlechten Tagen, also in den schwierigsten Zeiten seines verletzungsbedingten Ausfalls, kamen dem ruhigen und zurückhaltenden Schweden auch Gedanken an ein vorzeitiges Ende seiner Karriere als Profibasketballer. In dieser hatte er unter anderem vor zweieinhalb noch mit seinem hervorragenden Wurf brilliert und in der Euroleague den Rekord von zehn verwandelten Dreiern in einem Spiel eingestellt oder in einem per Video dokumentierten Training mal 254 von 259 Dreierversuchen getroffen.

Marcus Eriksson hat keinen Zeitplan für seine Rückkehr

Auch diesmal beim Training in der Arena am Ostbahnhof war Marcus Eriksson wieder bei seiner Lieblingsbeschäftigung zu sehen und wirkte dabei als ein Teil des Teams. „Ich bin froh, dass ich es weiterhin hier probieren darf. Es ist noch zu früh, um aufzugeben“, sagt er und ist zuversichtlich, dass es in dieser Saison mit einem Comeback klappen wird. Einen Zeitplan für eine Rückkehr aber hat er sich nicht gesteckt: „Wenn man so lange nicht gespielt hat, schaut man von Tag zu Tag, von Woche zu Woche.“ Und die Entwicklung in dieser Zeit ist endlich wieder positiv.