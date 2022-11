Mark Kirchners Biathleten riskieren einen Systemwechsel: „Mut braucht’s immer“

International aufgestellt wie nie starten die deutschen Biathleten in den Wettkampfwinter, der auf die Heim-WM in Oberhof zusteuert.

Der Systemwechsel vor der Heim-WM in Oberhof ist nach dem Geschmack von Mark Kirchner. „Es ist mal ein bisschen was Neues“, sagte der Biathlon-Bundestrainer. Denn mit dem Slowenen Uroš Velepec (55) und dem Norweger Sverre Olsbu Röiseland (32) bringen erstmals zwei ausländische Trainer in Kirchners Stab neue Impulse. Und: Seit dem Frühjahr wird fast nur Englisch geredet. „Wenn man nicht in der Muttersprache spricht, muss man mehr überlegen und kommt nicht so ins Sabbeln“, sagte Kirchner: „Für die Objektivität und das konzentrierte Arbeiten ist das gar nicht so schlecht.“

Am Dienstag (13.15 Uhr, ARD und Eurosport) startet mit dem Männer-Einzel in Kontiolahti, Finnland, die Saison. „Das große Ziel ist Oberhof. Vorher geht es um den Formaufbau und darum, Selbstvertrauen zu holen“, sagte Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick.

Internationalisierung war Wunsch der deutschen Biathleten

Auf die WM im Thüringer Wald im Februar 2023 zielt alles ab. Dafür verpflichtete der DSV Velepec als Assistenten für die Männer. Röiseland, Ehemann von Dreifach-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, ist neuer Co-Trainer des Frauenteams von Coach Kristian Mehringer. „Es war seit geraumer Zeit der Wunsch der Athleten, ins Ausland zu schauen, ob etwas Passendes dabei ist. Das haben wir gefunden und umgesetzt“, sagte Kirchner. Es gehe um neue Reize und das Verlassen alter Muster, ohne „alles über den Haufen zu werfen“.

„Ein Blick über den Tellerrand ist nie schlecht“, sagte Herrmann-Wick (33). Sie geht am Mittwoch im Einzel mit neuer Waffe an den Start. Nach den Rücktritten von Erik Lesser, Simon Schempp und Arnd Peiffer ist Benedikt Doll bei den Männern derweil der letzte Verbliebene einer goldenen Generation und könnte wie Herrmann-Wick nach der WM aufhören.

Vor allem wegen des Generationswechsels wird bei den Skijägern Neues versucht, auch das Wachsteam wurde international verstärkt. „Wenn das alles richtig gut werden soll, braucht das ein, zwei Jahre“, sagte der neue Sportdirektor Felix Bitterling.

Deutschland ist längst nicht mehr die Nummer eins im Biathlon. Norweger, Franzosen und Schweden legen ein Tempo vor, das ohne Innovationen nicht mitzugehen ist. ARD und ZDF bauen ihr Wintersportprogramm dennoch weiter um die Rennen, selbst während der Fußball-WM bleibt das so.