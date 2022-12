Marokko kämpft tapfer bis zum Ende, Frankreich aber erreicht das WM-Finale

Zwei Schüsse von Kylian Mbappé werden so abgeblockt, dass die Franzosen daraus zwei Tore schießen. Im Endspiel geht es am Sonntag gegen Argentinien.

Kein Fleck auf der weißen Hose, kein Grashalm auf dem Trikot, kein Schweißtropfen auf der Stirn, dafür im richtigen Moment am richtigen Fleck. Gerade einmal 43 Sekunden war Randal Kolo Muani auf dem Feld, da musste der 24-Jährige Bundesligaprofi von Eintracht Frankfurt nur noch den Fuß hinhalten und mit seinem ersten Länderspieltreffer für die Entscheidung sorgen. Elf Minuten waren da noch zu spielen und Frankreich beim Stand von 2:0 im Prinzip schon im WM-Finale. So tapfer Marokko im zweiten Halbfinale auch kämpfte, so wenig wurde das belohnt - das 2:0 hatte bis zum Ende Bestand. Weltmeister Frankreich kann den Titel am Sonntag verteidigen, Außenseiter Marokko spielt am Sonnabend gegen Kroatien um Platz drei.

Klare Rollenverteilung vor dem Spiel

So ein Spiel mit solch klarer Rollenverteilung versetzte den neutralen Zuschauer im Vorfeld in zwei Gedankenwelten. Einerseits war da die Fantasie und der Herzenswunsch, dass sich der Außenseiter, in dem Fall Marokko, durchsetzt und die sportliche Cinderella-Story noch ein weiteres Kapitel erhält. Auf der anderen Seite gab es da diesen Wunsch nach einem Traumfinale, einem Duell der Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé – ein Endspiel das Spektakel und große Namen in Aussicht stellt. Während einer der beiden Halbfinalisten verlieren musste, war der neutrale Zuschauer ein Gewinner, boten doch objektiv betrachtet beide Geschichten einen Reiz für das Endspiel am Sonntag (16 Uhr) gegen Argentinien.

Im Al-Bayt Stadium in der katarischen Küstenstadt Al-Chaur war von einer solchen Neutralität natürlich nichts zu spüren. Zu klar verteilt waren die Sympathien und vom Anpfiff weg akustisch deutlich zu vernehmen: Der Ballbesitz des Weltmeisters aus Frankreich wurde von den Rängen mit lauten Pfiffen begleitet, jede Offensivbemühung, jeder gewonnene Zweikampf der Marokkaner bejubelt. Es dauerte jedoch nicht einmal fünf Minuten, da hatten sich die akustischen Kräfteverhältnisse verschoben. Da wurden zwar zwei Schüsse von Mbappé abgeblockt, im Ergebnis der zweiten Abwehraktion landete der Ball auf der linken Seite des Strafraums bei Theo Hernandez, der mit seinem artistischen Schuss nicht nur sein erstes WM-Tor und die französische Führung erzielte, sondern die marokkanischen Anhänger für einen Moment in Schockstarre versetzte.

Aus Sicht der Nordafrikaner hätte es gegen den Favoriten keinen schlechteren Zeitpunkt für das erste vom Gegner erzielte Gegentor und natürlich den Rückstand geben können. Das hatte nun aber zur Folge, dass Marokko noch aktiver nach vorne würde arbeiten müsse, wollte man das Finale erreichen. Es dauerte keine fünf Minuten nach dem 1:0 des Weltmeisters, da musste dessen Torwart und Kapitän Hugo Lloris sich bis zum Äußersten strecken, um den Distanzschuss von Azzedine Ounahi zu klären.

Neben dieser feinen Offensivaktion war aber auch an zwei anderen Szenen zu sehen, dass die Löwen vom Atlas in den vorangegangenen fünf Partien bereits viel Energie auf dem Platz gelassen hatten. Kurz vor dem Anpfiff musste der verletzte Nayef Aguerd durch Achraf Dari in der Verteidigung ersetzt werden und in der 21. Minute konnte Kapitän Romain Saiss nicht weitermachen. Für ihn kam der am rechten Oberschenkel bandagierte Selim Amallah und wirkte allein deshalb alles andere als fit.

Marokko im Verletzungspech

Marokko hatte mittlerweile von Fünfer- auf Viererkette umgestellt und in der ersten Hälfte zweimal großes Glück. In der 17. Minute scheiterte Olivier Giroud am linken Außenpfosten, in der 36. Minute scheiterte erst Mbappe und im Nachschuss aus aussichtsreicher Position war es abermals Giroud, der das 2:0 verpasste. Die französische Offensive fand mit zunehmender Spieldauer immer wieder Lücken – nach 45 Minuten sprach viel, aber wie ein Pfostentreffer kurz vor der Pause zeigte, noch längst nicht alles für den Favoriten.

Dass Marokko zur Pause abermals wechseln musste, der verletzte Bayern-Spieler Noussair Mazraoui in der Kabine blieb und durch Yahia Attiyat Allah ersetzt wurde, schien beim ersten Blick eine weitere Schwächung zu sein. Bei allem personellen Aderlass aber erhöhten die Nordafrikaner das Tempo und kamen mit leidenschaftlichem Fußball zu guten Gelegenheiten. Das zweite und entscheidende Tor machte Frankreich. Wieder wurde ein Schuss von Mbappé so abgefälscht, dass in Kolo Muani in der 79. Minute ein gerade eingewechselter Spieler nur noch vollenden musste.