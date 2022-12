Marokko-Spanien: Duell mit brisantem Polit-Hintergrund Das WM-Duell zwischen Marokko und Spanien ist nicht nur sportlich brisant. Die beiden Nationen unterhalten eine schwierige Beziehung. dpa

ARCHIV - Migranten kommen auf spanischem Boden an, nachdem sie die Zäune zwischen Marokko und der spanischen Enklave Melilla überwunden haben. Javier Bernardo/AP/dpa

Madrid -Das Achtelfinalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Marokko und Spanien in Katar ist ein Duell zwischen den Auswahlteams zweier Nationen, die seit Jahrzehnten eine turbulente Beziehung unterhalten. Nicht nur in politischer, sondern auch in sportpolitischer Hinsicht. Mit seiner ehemaligen Kolonie sowie mit Portugal wollte Spanien nämlich ursprünglich die WM 2030 ausrichten. Doch das (stets inoffizielle) Vorhaben einer gemeinsamen Kandidatur der Iberer mit dem nordafrikanischen Land wurde 2019 leise und ohne Angabe von Gründen verworfen. Nach spanischen Medienberichten war der europäische Dachverband UEFA dagegen.