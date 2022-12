Marokkos Boufal: Tänzchen mit der Mutter auf dem Rasen

Mit einem Tänzchen auf dem Rasen hat einer von Marokkos Fußball-Helden weltweit für Aufsehen in den sozialen Medien gesorgt.

Sofiane Boufal empfing seine Mutter auf dem Rasen des Al-Thumama Stadions von Doha nach dem Halbfinal-Einzug seiner Mannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft und fasste sie an den Händen. Ein Foto postete er später bei Instagram mit den Worten: „Gott gibt - Gott sei Dank.“

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler vom französischen Club SCO Angers gehört zu jener Mannschaft, die im Viertelfinale von Katar Portugal mit 1:0 besiegte und als erstes afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale einzog. Dort fordern die Marokkaner am Mittwoch Frankreich. Boufal ist in Paris geboren.