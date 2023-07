Märtens Fünfter über 1500 Meter - Meilutyte mit Weltrekord

Fukuoka -Lukas Märtens hat zum Abschluss der Schwimm-Weltmeisterschaften keine zweite Medaille für das deutsche Team gewonnen.

Im japanischen Fukuoka schlug der Magdeburger über 1500 Meter Freistil als Fünfter an. In 14:44,51 Minuten hatte er 6,811 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang, den der Australier Sumuel Short belegte. Weltmeister wurde Ahmed Hafnaoui aus Tunesien in 14:31,54 Minuten vor Bobby Finke aus den USA, der nur fünf Hundertstelsekunden langsamer war.

Märtens hatte zum Beginn der Beckenwettbewerbe mit Bronze über 400 Meter Freistil das einzige deutsche Edelmetall geholt. Mitfavorit Florian Wellbrock hatte wie bereits über 800 Meter das Finale verpasst.

Rückenschwimmer Ole Braunschweig hat indes seine Einzelstarts mit einem achten Platz beendet. Über 50 Meter schlug der Berliner in 24,93 Sekunden an. Zu Bronze, das der Chinese Xu Jiayu gewann, fehlten Braunschweig 43 Hundertstelsekunden. Weltmeister wurde Weltrekordhalter Hunter Armstrong in 24,05 Sekunden vor seinem amerikanischen Landsmann Justin Ress.

Meilutyte schwimmt Weltrekord

Ruta Meilutyte hat über 50 Meter Brust in Weltrekordzeit errungen. Die Litauerin kam auf 29,16 Sekunden. Damit verbesserte sie ihre erst am Samstag im Halbfinale aufgestellte Bestmarke um 14 Hundertstelsekunden. Die bisherige Bestzeit hatte Meilutyte gemeinsam mit der Italienerin Benedetta Pilato gehalten.