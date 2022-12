Maskenmann Gvardiol lässt die Stürmer bei der WM verzweifeln Josko Gvardiol schmiss sich in jeden Schuss und stemmte sich mit allen Kräften gegen die Urgewalt des belgischen Sturmriesen Romelu Lukaku. Mit Erfolg, am En... dpa

Al-Rajjan -Josko Gvardiol schmiss sich in jeden Schuss und stemmte sich mit allen Kräften gegen die Urgewalt des belgischen Sturmriesen Romelu Lukaku. Mit Erfolg, am Ende stand bei Kroatien wieder hinten die Null und der Einzug ins WM-Achtelfinale, wo am Montag Deutschland-Schreck Japan wartet.