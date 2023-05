Maskierter Sheraldo Becker sieht Gelb für Spiderman-Aktion

Mit der Maske von Comic-Held Spiderman hat Union Berlins Sheraldo Becker am Bundesliga-Samstag für Aufsehen gesorgt. Wie einst der damalige Dortmunder Pierre...

Berlin -Mit der Maske von Comic-Held Spiderman hat Union Berlins Sheraldo Becker am Bundesliga-Samstag für Aufsehen gesorgt. Wie einst der damalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und auch der Ex-Herthaner Änis Ben Hatira bejubelte der Offensivspieler der Berliner sein Tor in der 36. Minute gegen den SC Freiburg maskiert. Schiedsrichter Marco Fritz zeigte regelgerecht die Gelbe Karte. Für Union ging es in dem Fußball-Millionenspiel um eine noch bessere Ausgangsposition im Rennen um die Champions League.