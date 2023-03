Maskottchen der Special Olympics vorgestellt Die Special Olympics World Games 2023 haben ihr Maskottchen vorgestellt. Beim Parlamentarischen Abend am Mittwochabend wurde für das größte Sportevent in Deu... dpa

Berlin -Die Special Olympics World Games 2023 haben ihr Maskottchen vorgestellt. Beim Parlamentarischen Abend am Mittwochabend wurde für das größte Sportevent in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München „Unity“ präsentiert. Der Name des in Herzform dargestellten Maskottchens soll zum Motto für die Spiele der mehrfach und geistig Behinderten werden, die vom 17. bis zum 25. Juni in Berlin ausgetragen werden: gemeinsam Sport treiben und keinen Menschen auszuschließen.