Max Kruse am Dienstag beim Wolfsburg-Training erwartet Trotz seiner sportlichen Ausbootung soll Stürmer Max Kruse am Dienstag wieder am Training des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg teilnehmen. Das bestätigte... dpa

ARCHIV - Da die Wechselfrist schon seit anderthalb Wochen beendet ist, kann Kruse den VfL Wolfsburg erst im Winter oder durch eine vorzeitige Vertragsauflösung verlassen. Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg -Trotz seiner sportlichen Ausbootung soll Stürmer Max Kruse am Dienstag wieder am Training des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg teilnehmen. Das bestätigte Sportdirektor Marcel Schäfer in der NDR-Fernsehsendung „Sportclub“.