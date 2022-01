Mönchengladbach/Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat seine schon fast unheimliche Erfolgsserie fortgesetzt, feierte am Sonnabendnachmittag in Mönchengladbach seinen neunten Saisonsieg. Dank Max Kruse, der beim 2:1 (1:1) gegen die formverbesserte und in der zweiten Hälfte auch dominante Borussia zunächst einen Handelfmeter verwandelte, um sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schließlich mit einem platzierten Schuss in die lange Ecke die Partie zugunsten der Elf von Trainer Urs Fischer zu entscheiden. Zwölf Punkte liegen damit zwischen den Köpenickern (34 Punkte) und den Mönchengladbachern, die wohl nun um eine weitere Trainerentlassung nicht herumkommen werden.

Fischer hatte seine Mannschaft gegenüber dem Erfolg im Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC aus personeller Sicht gleich auf fünf Positionen verändert. Wobei es doch ein wenig überraschte, dass neben Christopher Trimmel (für Julian Ryerson), Niko Gießelmann (für Bastian Oczipka), Paul Jaeckel (für Dominique Heintz) und Sheraldo Becker (für Levin Öztunali) auch Frederik Rönnow von Beginn zum Einsatz kam. Der Däne gab für Andreas Luthe den Schlussmann und war sogleich das Ziel des frühen Forecheckings der Gastgeber.

Der 29-Jährige, der sich nach seinem Transfer im vergangenen Sommer von Frankfurt nach Köpenick bestimmt etwas anderes als die Ersatzkeeperrolle erwartet hatte, wirkte aber in jedweder Praxisübung sicher, verarbeitete die Rückpässe sauber, erledigte bei seinem Bundesligadebüt für Union unaufgeregt die ersten Fangübungen. Da war keine Nervosität auszumachen. Was natürlich auch für seine Vorderleute gilt, die sich in den vergangenen Wochen in der Defensivarbeit tatsächlich nur wenig Fehler geleistet und damit die Basis für die fortwährender Erfolgsgeschichte geschaffen hatten.

Max Kruse versetzt Yann Sommer

So kamen die Eisernen, nachdem sie die ersten Angriffsversuche der Mönchengladbacher abgearbeitet hatten, allmählich selbst zu ihren ersten Offensivaktionen und schließlich in der 18. Minute auch zum 1:0. Wobei ihnen dabei Schiedsrichter Felix Brych auf die Sprünge half. Beziehungsweise der Videoassistent, der seinen federführenden Kollegen nach einer Flanke von Sheraldo Becker zum Zeitlupenstudium an die Seitenlinie beorderte. Und siehe da: Brych wertete das Handspiel von Denis Zakaria, der den Ball zwar offensichtlich, aber nicht absichtlich mit dem Unterarm berührt hatte, als elfmeterwürdig. Kruse übernahm die Verantwortung, nahm fünf Schritte Anlauf, schickte Yann Sommer in die falsche Ecke, und jubelte schließlich über seinen vierten Saisontreffer.

Die Roten hatten in der Folge im Besonderen dank der Fleißarbeit von Grischa Prömel und Rani Khedira wieder mal alles Angriff, zwangen die Gastgeber immer wieder zum Rück- oder Querpass, verhinderten, dass Jonas Hofmann oder Breel Embolo Tempo aufnehmen konnten. Es gab nur ein Problem für die Köpenicker: Kouadio Koné.

Union hat ein Problem: Kouadio Koné

Der Franzose war irgendwie nicht zu greifen, tauchte trotz seiner Rolle als defensiver Mittelfeldspieler immer wieder als potenzieller Abnehmer von Flankenbällen in der Nähe des Unioner Strafraums auf. So wie in der 40. Minute, als Robin Knoche von Embolo an der Mittellinie getunnelt wurde, Embolo mit einem feinen Pass Hofmann ins Laufen brachte und Hofmann schließlich nach einem Haken Koné als Anspielstation entdeckte. Koné, dieser gerade mal 20 Jahre alte Ausnahmekönner, hatte in dieser Position, Mitte Tor, vier, fünf Meter vor dem Strafraum zu viel Zeit, konnte sich den Ball zurechtlegen. Gegen seinen Schlenzer war Rönnow, so sehr sich dieser auch streckte, machtlos.

Koné war auch in der zweiten Hälfte, in der die Unioner etwas zu passiv agierten und die sich bietenden Konterchancen zum Ärger von Fischer zunächst nicht sauber zu Ende spielten, der Spieler mit größtem Aktionsradius. Doch auf all das, was er ins Rollen brachte, hatten die Eisernen im Endeffekt eine Antwort. Und sie hatten Knoche, Jaeckel und Timo Baumgartl, die mit ihrer Konzentrationsfähigkeit glänzten.

Genauso wie Rönnow, der immer zum rechten Moment zur Stelle war, in der 77. Minute mit einer glänzenden Fußabwehr gegen den aus spitzem Winkel abschließenden Matthias Ginter das 1:2 verhinderte. Den Nachschuss aus fünf Metern jagte schließlich Luca Netz übers Tor. So nahm Fischer die Gewissheit mit in Länderspielpause, dass auch seine Nummer zwei das Zeug zur Nummer eins hat.

Tja, und dann gibt es aufseiten der Union eben noch einen wie Kruse. Wiederholt hatte er in der zweiten Hälfte beklagt, dass ihn die Kollegen nicht ins Spiel brachten. Bis Niko Gießelmann eine Eingebung hatte, Kruse mit einem blitzgescheiten Steilpass in den Strafraum schickte. Und Kruse kannte mit den Borussen, für die er ja auch schon gestürmt hatte, kein Erbarmen.

Marvin Friedrich duelliert sich mit Andreas Voglsammer

An dieser Stelle muss natürlich auch noch kurz auf das Wiedersehen mit Marvin Friedrich eingegangen werden. Der Abwehrmann, der trotz der ausgezeichneten sportlichen Perspektiven bei Union zu Beginn der Wintertransferperiode zur kriselnden Borussia gewechselt war, agierte am Sonnabend als linker Innenverteidiger, hatte es deshalb ziemlich oft mit Andreas Voglsammer zu tun. Voglsammer bekam dabei mehrmals die Härte seines ehemaligen Teamkollegen zu spüren, im Besonderen in der 28. Minute, als Friedrich ihm in Parade fuhr und dafür Gelb sah. Und fast wäre Friedrich auch noch ein Tor gelungen. Doch sein Kopfball in der 44. Minute war zu unplatziert.