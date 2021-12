Bochum/Berlin - Der 1. FC Union Berlin hat das Kalenderjahr 2021 mit einem ziemlich eindrucksvollen Auftritt und letztlich mit einem verdienten 1:0-Sieg beim VfL Bochum beendet. Was ganz gut zu diesem Kalenderjahr passt, in dem die Eisernen mitunter Großartiges geleistet haben. Ja, inzwischen werden die Unioner in der Bundesliga von niemandem mehr als Außenseiter-, sondern von allen als Spitzenteam wahrgenommen. 27 Punkte stehen nach einer klasse Hinrunde für sie zu Buche. Wobei den siebten Saisonsieg dieses Mal Max Kruse klarmachte, mit einem sehr, sehr sehenswerten Treffer in der 16. Minute.

Wilder Einsatz von Luthe

Es war ein Tag der Premieren im Ruhrstadion. Erstmals standen sich der VfL Bochum und der 1. FC Union in der Bundesliga gegenüber, erstmals hatte der ehemalige Unioner Sebastian Polter nach seinem unglücklichen Abschied von der Alten Försterei die Unioner zum Gegner, ja, und Andreas Luthe trug erstmals im Ruhrstadion nicht die Farben des VfL, für den er schon in der Jugend das Tor gehütet hatte.

Luthe war es auch, der für den ersten Aufreger der Partie verantwortlich war. Bei einem Ausflug aus seinem Strafraum rauschte er in der zweiten Spielminute unversehens in seinen Teamkollegen Paul Jaeckel, der vor ihm an den Ball gekommen war und sauber geklärt hatte, aber eben auch in den Bochumer Christopher Antwi-Akjei. Das sah wild aus, hätte auch eine Sanktion zur Folge haben können, aber Luthe hatte Glück, weil Schiedsrichter Tobias Reichel kein Foul gesehen haben wollte und überdies von seinem Video-Assistenten keine Meldung aufs Ohr bekam.

Kruses formidable Schusstechnik

Der zweite Aufreger war hingegen einer für die Freunde des schönen Spiels. 16 Minuten waren absolviert, als Sheraldo Becker auf dem linken Flügel im rechten Moment auf den mitlaufenden Bastian Oczipka ablegte. Der ehemalige Schalker, der für Niko Gießelmann in die Startelf gerückt war, schlug eine Flanke, die etwas zu hoch geraten zu sein schien. Doch Grischa Prömel machte daraus das Beste, setzte sich gegen seinen Gegenspieler gekonnt im Luftkampf zur Wehr, legte auf Max Kruse ab, der dank seiner fantastischen Schusstechnik aus dieser Vorlage ein Traumtor machte. Dropkick mit rechts aus 16 Metern, an drei, vier Bochumern vorbei oben in den Winkel. Kruse, der übrigens erst am Donnerstag in den Stand der Ehe getreten war, jubelte in Anbetracht dieser außergewöhnlichen Tat zunächst doch ziemlich nüchtern, bevor er sein Glück mit einem Schrei kundtat.

In der Folge waren die Eisernen den Gastgebern in jedweder Disziplin überlegen. Da passten die Abstände zwischen den Ketten, da war Ruhe im Spielaufbau, da war Tempo drin, wenn es sein musste. Und alles schön bissig. Insofern wäre gegen einen Gegner, der zwar wollte, aber zu keiner nennenswerten Torchance kam, zur Halbzeit auch ein 2:0 verdient gewesen.

Pantovic jagt den Ball gegen die Querlatte

In der zweiten Hälfte ging den Unionern zunächst ein guter Teil dieser Souveränität abhanden. Und plötzlich gab es auch allerhand Probleme beim Verteidigen, was zur Folge hatte, dass Luthe in den Mittelpunkt des Geschehens rückte. In der 53. Minute blieb der 34-Jährige ganz ruhig, als Konstantinos Stafylidis von rechts mit links eine Flanke auf sein Tor zirkelte und Antwi-Akjei vor ihm Verwirrung stiftete. Sechs Minuten später zwang ihn ein Flatterball von Elvis Rexhbecaj zur Unsicherheit, beim Nachschuss, den er also selbst zu verantworten hatte, profitierte er allerdings davon, dass Milos Pantovic beim Abschluss nicht kaltschnäuzig genug war.

Schließlich stand den Eisernen auch noch das Glück zur Seite, nämlich als Pantovic aus sieben Metern den Ball gegen die Querlatte jagte. Von der Querlatte landete der Ball bei Polter, dessen Kopfball aber zu schwach war. Luthe packte zu, hielt den Sieg fest.